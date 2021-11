Hockey in line: Monleale nettamente sconfitto in casa dalla corazzata Milano Quanta

Novi Ligure – Sconfitta interna per la l’Hockey Monleale che ieri, al pattinodromo di Novi Ligure, ultima di andata del campionato di Serie A, ha nettamente ceduto le armi alla corazzata Milano Quanta.

I ragazzi di coach Cintori hanno lottato sin dall’inizio recuperando nel giro di 2 minuti con Mattia Pagani, servito da assist del giovane Crisci, la rete dell’asso di origine ceca Martin Fiala autore della prima rete per Milano. Illusione del pareggio che si spegne, dopo alcuni falli da entrambe le parti, in cui Milano accelera e raddoppia col proprio capitano Belcastro.

A poco sono servite, nel prosieguo della partita, le parate di Grando nel primo tempo e di Rivoira che nel secondo tempo ha fatto gli straordinari ma nulla hanno potuto contro le cavalcate dei vari Vendrame, Ederle, Fiala e Hodge, punte di diamante della compagine lombarda.

In evidenza, nel Monleale, i giovani Stefano Arbasino e Davide Rolandi che, coadiuvati da Castagneri e Brianzon, hanno cercato di impensierire in alcune azioni il portiere dei lombardi Mai. Alla fine Milano ha prevalso per 9 a 1.

Sabato prossimo primo match del girone di ritorno. Gli arancioni tortonesi, attualmente sesti in classifica, riceveranno la visita dei Diavoli Vicenza.

(Foto di repertorio tratta dal web).