JB Monferrato cala il poker: espugnato il parquet della Control Trapani e quarta vittoria di fila per i monferrini

Trapani – Quarta vittoria consecutiva, nel campionato di Serie A2 di pallacanestro, per la Novipiù JB Monferrato che esce vittoriosa dal PalaConad di Trapani con il punteggio di 84-67. Nota lieta dell’incontro anche il rientro in campo di Matteo Formenti che esordisce in questo campionato. Per la squadra di coach Valentini quattro uomini in doppia cifra col miglior realizzatore di giornata che è stato Niccolò Martinoni, autore di 21 punti.

La cronaca tratta dal sito della JB Monferrato.

Pepper con l’appoggio rovesciato apre le marcature per la JBM, subito imitato da Childs che riporta in parità la partita. Martinoni con il jumper dalla media riporta in vantaggio la Novipiù (6-4 dopo 3’30” di partita). Tre triple consecutive di Leggio costringono coach Parente al time-out con il punteggio di 17-9 per i rossoblu a 3’30” dalla prima sirena. Al rientro in campo quattro punti di Childs accorciano il gap per Trapani (17-13). Gli ultimi dei minuti di primo quarto vedono l’esordio in campionato di Matteo Formenti ed i due tiri liberi di Pepper fissano il punteggio sul 21-19.

Alla ripresa delle operazioni il canestro e fallo di Mollura riporta in vantaggio Trapani (22-21). Il coast to coast di Luca Valentini riporta in vantaggio la Novipiù (25-24 dopo 3’ di gioco). Capitan Martinoni continua il suo show personale e con i punti nove e dieci della sua partita porta i suoi a +3. Si sblocca anche Pepper dal campo e la Novipiù vola sul +5(29-24 a 4’ dall’intervallo lungo). Il 2/2 di Mollura riporta Trapani ad un solo punto di svantaggio (31-30 a 2’ dalla sirena). Si sblocca anche Okeke in questo secondo quarto e con il 2+1 riporta i suoi sul +4 (34-30). Il canestro di Romeo chiude il secondo periodo in parità sul 34-34.

Al rientro dagli spogliatoi il jumper di Romeo porta avanti la squadra siciliana, ma Hill-Mais trova subito il pareggio a quota 36. La tripla sempre di Romeo porta Trapani sul massimo vantaggio (43-38), prima che Dalton Pepper firmi la tripla del -2. Martinoni riporta in vantaggio la JBM sul 46-45 a metà quarto. Il gioco da quattro punti di Pepper riporta la Novipiù ad un possesso pieno di vantaggio (50-47). Si sblocca anche Fabio Valentini dall’arco e i rossoblu sono di nuovo avanti (55-52 a 3’27” dalla fine). Due liberi di Leggio e due di Luca Valentini portano la JBM sul +8 (62-54 a 2’ dall’ultimo mini-intervallo). La quarta tripla di serata di Leggio dà il massimo vantaggio alla Novipiù sul +11 (67-56 a 30” dal termine), che è il punteggio con cui si chiude il quarto.

L’ultimo periodo si apre con il canestro di Leggio che aumenta il gap sul +13 (69-56), prima che il canestro di Wiggs riporti Trapani sul -11. Il canestro da sotto di Martinoni riporta la JBM sul +13 (73-60 dopo 3’ di gioco), costringendo coach Parente al time-out. Dopo la sospensione la tripla di Dalton Pepper riscrive nuovamente il massimo vantaggio per la squadra di coach Valentini (77-62). Il canestro di Hill-Mais su assist di Luca Valentini porta i rossoblu sul +20 (82-62 a 3’30” dalla fine). Gli ultimi due minuti di partita servono solo a definire il risultato della partita, che termina con il punteggio di 87-64. Per la JBM è la quarta vittoria consecutiva.

2B Control Trapani – Novipiù JB Monferrato 67-84 (19-21, 34-34, 56-67)

2B Control Trapani: Biordi 4, Wiggs 19, Basciano, Childs 17, Romeo 4, Guaiana 5, Dancetovic NE, Mollura 12, Massone NE, Longo NE, Taflaj 6. All.: Daniele Parente.

Novipiù JB Monferrato: Sarto 2, Valentini F. 4, Valentini L. 7, Formenti, Sirchia, Okeke 3, Martinoni 21, Pepper 18, Leggio 18, Hill-Mais 11. All.: Andrea Valentini.