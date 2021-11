Promozione: vittoria esterna per la Novese che si porta al terzo posto, pareggio a occhiali per la Valenzana Mado

Alessandria – Esulta la Novese nell’undicesima giornata di andata del campionato di Promozione, girone D. I Biancocelesti allenati da mister Mattia Greco hanno battuto, fuori casa, il Pozzomaina per 1-0. Decisivo il gol di Motta che porta così gli alessandrini al terzo posto a quota 18 punti, dietro alla capolista Luese Calcio Cristo e alla Valenzana Mado che oggi ha pareggiato, a reti bianche, in casa contro il San Giacomo Chieri. In classifica gli orafi salgono a 21 punti.

I risultati delle altre alessandrine.

Asca – Pro Villafranca 2-2

Ovadese – Bacigalupo 1-0

Pastorfrigor Stay – Luese Calcio Cristo 2-2

Santostefanese – Gaviese 0-0.

(Foto tratta dal web).