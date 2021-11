Serie D: vittorie casalinghe per Casale e Derthona

Alessandria – Domenica decisamente positiva per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di Serie D Girone A, 12° giornata di andata. Casale e Derthona hanno infatti vinto i loro rispettivi match casalinghi portandosi nei primissimi posti in classifica.

Il Casale Fbc ha vinto, al “Palli”, contro il Gozzano per 2-0. Due reti realizzate entrambe su rigore da Forte, la prima al 36’ del primo tempo, la seconda al mezz’ora della ripresa.

I tre punti ottenuti portano i monferrini al secondo posto, a quota 24 punti assieme al Chieri e a un punto dal Novara, nuova capolista del Girone A.

Bene anche l’Hsl Derthona che al “Coppi” ha superato 2-1 il Ligorna. Andati sotto nel primo tempo per la rete di Donaggio, nella ripresa i Leoncelli hanno ribaltato la sfida grazie alle reti di Otelè e Diallo.

In classifica la squadra di mister Zichella si porta al terzo posto a 23 punti dietro Novara, Casale e Chieri.

Un campionato, quello del Girone A di Serie D, che si sta rivelando davvero combattuto nelle parti alte della classifica con ben cinque squadre, Novara, Chieri, Casale, Derthona e Sanremese, appaiate nel giro di quattro punti. Tutto, dunque, può ancora succedere. (Foto tratta dal web).