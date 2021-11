Si è dimessa l’assessore all’Ambiente di Casale Maria Teresa Lombardi

Casale Monferrato (Ansa) – Maria Teresa Lombardi ha rassegnato le dimissioni, per ragioni personali, da assessore all’Ambiente del Comune di Casale Monferrato.

“Ho trovato in lei, in questi anni, una collaboratrice leale e capace, una professionista di alto profilo a servizio del pubblico. A malincuore accetto la sua decisione” dice il sindaco Federico Riboldi che, in occasione della Giornata Nazionale e Festa degli Alberi ha partecipato alla premiazione di associazioni e privati che hanno donato i fondi per le nuove piantumazioni del progetto “Regala un albero”.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e per la fattiva collaborazione di questi mesi – commenta Maria Teresa Lombardi – manifesto l’assoluta disponibilità ad affiancare chi mi sostituirà, per la prosecuzione del programma di attività dell’assessorato impostato per la Città di Casale e in corso di attuazione per il perseguimento degli obiettivi prefissati”.