Con la Spal l’Alessandria ha centrato il 13

Cerco di fare il punto sul campionato dopo il 13° turno. Una giornata di Serie B non certo interlocutoria, basta provare ad andare oltre i meri risultati e cercare di cogliere le tendenze che si vanno ormai delineando. Oggi Brescia e Pisa sarebbero promosse in A, mentre la terza uscirebbe da un playoff a sei. Teniamo conto che le due regine viaggiano con 2 punti a partita, media che, se venisse confermata alla fine, porterebbe a 80 punti circa, quindi niente di eccezionale, ma in linea con la storia del campionato cadetto. A noi interessa invece il fondo classifica e la lotta per non tornare nell’inferno della C. L’Alessandria, grazie alla meritata vittoria ottenuta a Ferrara sabato scorso, al momento è ai playout, quartultima con 11 punti e spareggerebbe proprio contro la Spal. Diciamo subito che se i biancoazzurri fossero quelli di cui ci siamo sbarazzati la settimana scorsa occhio e croce sarebbero ottime le probabilità di rimontare facilmente i 3 punti di differenza. Per uscire invece dai playout dovremo rimontare 4 punti al Cosenza e, fermo restando la situazione alle nostre spalle, la cosa ci pare più problematica. I calabresi nel fine settimana infatti hanno spaventato il Parma a domicilio e non solo per gli oltre tremila appassionati al seguito della squadra cosentina ma per aver colto un pareggio strameritato che, a cose viste, doveva essere una vittoria. Ma il vero ostacolo per noi, almeno a nostro giudizio, sta nel fatto che, fra le 3 compagini che precediamo in classifica, ci sono il Vicenza e il Crotone. I veneti, sabato scorso, hanno perso contro il Brescia capolista una partita che grida vendetta e hanno dimostrato che la cura Brocchi comincia a produrre risultati dal punto di vista della qualità del gioco e di una rinnovata capacità di produrre una manovra d’attacco apprezzabile. E non è finita perché terzultimi, 3 punti sotto di noi, c’è il Crotone. Quando i calabresi hanno giocato (e perso) al Mocca avevamo ipotizzato che l’allora mister Modesto stava facendo un lavoro “modesto”, incapace di dare trame di gioco decenti nonostante un organico attrezzato per ricoprire altre posizioni in graduatoria. Prima della sosta Vrenna e Ursino hanno rotto gli indugi chiamando Marino alla guida della squadra e, se non ancora il risultato, è arrivata una prestazione a Perugia convincente e il punto è sfuggito agli ionici per un nonnulla. L’unica squadra invece che continua a deludere è il Pordenone e il neo mister Tedino in panca non ha sostanzialmente cambiato il trend dei ramarri. Tornando ai Grigi dobbiamo ancora una volta rimarcare due o tre cosette. Nonostante i quindici giorni di stop, esattamente come in occasione della precedente sosta, non solo non si è svuotata, neppure parzialmente, l’infermeria, ma abbiamo perso per strada altri giocatori perché i malanni dei nostri ragazzi sono spesso di natura muscolare e non traumatica. Inoltre abbiamo scoperto che in estate abbiamo ingaggiato un giocatore operato recentemente di ernia, (situazione ad alto rischio per un calciatore) e infatti Mantovani si è fermato per complicazioni evidentemente post operatorie: sperando che la situazione evolva in positivo velocemente a voi trarre le conclusioni. Dall’altra parte, nonostante l’ecatombe di infortunati, Moreno Longo ha presentato in Emilia una squadra d’emergenza votata però all’aggressività e, pure con un po’ di fortuna, ha portato a casa una vittoria cruciale. La Spal si è dimostrata, anche sabato scorso, un collettivo emotivamente fragile, dotato di un reparto arretrato inadeguato e, soprattutto, organizzato in modo davvero precario. Il lavoro di Mister Clotet, anche sulla fase difensiva della squadra, è roba da strappargli il cartellino di allenatore, cartellino peraltro il suo che è al sicuro perché non ottenuto nel Corso di Coverciano. Prevediamo quindi, come già successo con Modesto, che la permanenza dell’ispanico inglese su una panchina così ambita sia ai titoli di coda e vedremo le scelte di Tacopina per il futuro: la cosa ci interessa molto più di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Come al solito una medaglia a Longo, sia per come motiva e prepara la squadra durante la settimana e sia per la gestione della partita in panchina. Come gli avevamo già riconosciuto in passato Moreno riesce ad ottenere il massimo possibile dalle potenzialità dei calciatori a sua disposizione. Se si potesse contare su un DS in grado di far fruttare al massimo i soldi che Di Masi gli mette a disposizione si parlerebbe di playoff, ma questa ulteriore fortuna non ci è toccata. La cosa del post Ferrara che ci ha lasciato interdetti invece sono state le analisi del match fatte dagli addetti stampa dei tifosi alias giornalisti (o, se preferite, dai giornalisti alias addetti stampa dei tifosi). Capisco che per vendere dieci copie in più c’è chi è disponibile a fare e a dire qualunque cosa ma un po’ di equilibrio sarebbe benvenuto e utile. Non tanto equilibrio, ma il minimo della dose, quello ad esempio che si applica all’Escobar in Piazzetta… Dove pure siamo tutti tifosi.

E sabato al Mocca arriva la Cremonese, reduce dalla vittoria di Reggio Calabria e con 22 punti in classifica, a 3 dal Pisa di D’Angelo secondo.

Massì, Luca D’Angelo, quello che certa nostra tifoseria giudicava un allenatore non all’altezza di cotanta piazza “dal palato fine”, mentre D’Agostino invece lo era.

O no?