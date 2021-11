Dalla Polizia Municipale di Alessandria: ciclista investito in via San Giacomo della Vittoria

Una donna, in sella alla sua bici, è finita a terra stamane sbattendo la testa in via San Giacomo della Vittoria. Le sue condizioni non sembrerebbero comunque destare particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Municipale, che dovrà accertare la dinamica dell’accaduto.

L’automobilista coinvolto nell’episodio sostiene infatti di non aver urtato la donna, che a suo avviso sarebbe caduta in seguito allo spavento causato dalla vista del mezzo. Un’ipotesi ora al vaglio degli agenti.