“Passaggio Nord Ovest”: grande successo del convegno organizzato da Slala sulla logistica nel Basso Piemonte

Alessandria – Al Marengo Museum s’è tenuto oggi pomeriggio un partecipato convegno sul tema della Logistica Semplificata dal titolo “Passaggio a Nord Ovest”. Erano circa 300 le persone in sala mentre al tavolo dei relatori si sono alternati il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Liguria Giovanni Toti in collegamento streaming da Genova, il presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi, gli assessori regionali del Piemonte Marco Gabusi ai trasporti e Vittoria Poggio a Turismo e Commercio che ha sostituito il Governatore Alberto Cirio trattenuto a Torino da impegni improrogabili, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri. L’avvocato Cesare Rossini presidente di Slala (foto a lato) ha introdotto i lavori che sono proseguiti con gli interventi dei relatori al tavolo di presidenza, e dei molti presenti, fra i quali gli onorevoli Federico Fornaro di Leu, Silvia Fregolent di Italia Viva, Massimo Berutti già Forza Italia e oggi di Identità e Azione, Riccardo Molinari della Lega, il senatore Paolo Ripamonti della Lega, il sindaco di Imperia Claudio Scaiola e Fabrizio Palenzona (nella foto in alto) che, in polemica con Fornaro, ha difeso la soluzione del trasporto su gomma e ferroviario visti come complementari e non come alternativi.