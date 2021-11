Secondo logica lo sviluppo del Nord Ovest passa dalla Logistica Semplificata

Alessandria (Andrea Guenna) – Forse è sorta per essere il punto in cui si incrociavano gli affari di Torino, Genova e Milano, rispettivamente Augusta Taurinorum, Genua e Mediolanum in epoca alto-medioevale. Ecco Alessandria, città cruciale anche per la sicurezza del Nord-Ovest, per questo simbolo della vittoria della Lega Lombarda sul Barbarossa. Città vincente dunque, ma forse non pienamente consapevole delle sue enormi potenzialità. La storia cambia ma si ripete con la geografia che resta a testimoniarne il divenire in una distribuzione delle forze che a distanza di quasi mille anni continua. E parliamo anche di logistica, la grande scommessa del terzo millennio che vede la Città della Paglia protagonista assoluta. Con Slala, la società di logistica presieduta dal pirotecnico presidente avvocato Cesare Rossini, Alessandria è tornata più che mai alla ribalta, al centro del triangolo Torino, Milano, Genova, a recitare la sua parte. Tutto passa qui da noi e qualcosa resta sempre. Se ne parlerà oggi pomeriggio in un convegno che inizia alle tre ed è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria al Marengo Museum. Il leitmotiv è la Logistica Semplificata, dove la burocrazia è la più snella possibile e la velocità degli scambi veloce, con insediamento di aziende specializzate, nell’ambito del Decreto Genova. All’incontro prenderanno parte gli assessori regionali del Piemonte Marco Gabusi ai trasporti e Vittoria Poggi a Turismo e Commercio, il Governatore della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Imperia Claudio Scaiola, il presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio nonché fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, Fabrizio Palenzona che di Slala è stato il primo presidente e stavolta è in veste di presidente di Prelios, uno dei principali gruppi nei servizi immobiliari specialistici, l’ingegner Nicola Bassi di Slala. Al centro del qualificato dibattito è il retro porto di Alessandria, un’idea che ha messo le gambe e cammina velocemente.