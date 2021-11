Tennis: in A1 femminile Canottieri Casale sfiderà Tennis Club Parioli nella semifinale playoff

Casale Monferrato – Sarà il Tennis Club Parioli di Roma l’avversario della Canottieri Casale nella sfida valevole per la semifinale playoff di A1 di tennis femminile. Le monferrine, imbattute nella fase a gironi, hanno sconfitto nell’ultima gara il Circolo Tennis Lucca per 3-1. L’andata delle semifinali si disputerà domenica 28 novembre a Roma mentre il ritorno sarà a Casale domenica 5 dicembre. L’altra semifinale sarà tra Rungg e TC Genova 1893.

In A2 femminile, la Canottieri Casale è stata sconfitta 3-1 dall’Associazione Tennis Verona. Domenica prossima le monferrine giocheranno la gara unica di semifinale playoff fuori casa contro Lumezzane.

In A2 maschile, infine, la Canottieri giocherà in casa il 28 novembre la semifinale playoff contro una squadra tra le terze classificate degli altri gironi. Martedì il sorteggio del tabellone. (Foto di repertorio tratta dal web).