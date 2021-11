A Novi torna dopo due anni la Fiera di Santa Caterina

Novi Ligure – Si terrà dal 26 al 28 novembre la Fiera di Santa Caterina, storico appuntamento novese fermo però da due anni prima per l’alluvione e poi per la pandemia.

Come da tradizione vi saranno numerose bancarelle a fare da cornice all’evento che si dipanerà in buona parte del centro storico e in viale Saffi, con le giostre presenti in piazza Pernigotti.

Una mostra dedicata alla fiera sarà allestita a partire da giovedì nella tensostruttura di Palazzo Dellepiane, cuore pulsante di tutte le manifestazioni dove, dall’8 dicembre, si terranno una serie di appuntamenti enogastronomici.

Si comincia, l’8 dicembre, col Mercato delle DeCo. mentre sabato 11 e domenica 12 seguirà un Mercato Slow “Presidi e non solo”, realizzato in collaborazione con la Condotta del Gavi e Ovada.

Nel fine settimana del 18 e 19 dicembre sarà presente il “Mercato del Giocattolo usato dove il riciclo diventa regalo”, dedicato ai più piccoli e organizzato dalla Pro Loco.

Il 22 e 23 dicembre i veri protagonisti saranno i formaggi e i loro abbinamenti in occasione di un mercato dedicato.

Altro appuntamento ormai tradizionale è il concorso “Compra e Vinci” che si svolgerà da Santa Caterina fino alla Vigilia di Natale. Tra le novità spicca inoltre l’organizzazione della prima edizione del concorso di addobbi natalizi dal titolo “Novi Città del Natale”. Due le categorie in gara. Quella delle abitazioni private, con partecipazione entro il 14 dicembre, e quella delle attività commerciali, con richiesta entro il 7 dicembre. In premio un cesto di prodotti tipici per la prima e due biglietti omaggio per uno spettacolo della prossima stagione teatrale del Teatro Marenco per la seconda. Si potrà votare fino al 3 gennaio sul profilo Instagram @novicittadelnatale e la premiazione si svolgerà nel giorno dell’Epifania. Lo stesso 6 gennaio le vie del centro ospiteranno “I giochi dei Nonni”, per far conoscere ai bambini come si divertivano i loro antenati.

La Consulta ha inoltre approvato all’unanimità la possibilità da parte di commercianti, artigiani e agricoltori di poter partecipare come uditori alle prossime sedute.