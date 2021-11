Alessandria – Cavallermaggiore: per ora si fa solo del turismo ma presto la linea ferroviaria tornerà attiva

Canelli – Sabato tornerà il treno che collega Torino coi principali centri dell’Astigiano per arrivare ad Alessandria, ripercorrendo dopo 11 anni la linea Alessandria-Cavallermaggiore, sospesa nel 2010 nel tratto tra Alba e Castagnole Lanze a causa di un cedimento del terreno nella Galleria Ghersi. A solcare nuovamente il vecchio tracciato saranno le carrozze Anni 30 del “centoporte” trainate dalla locomotiva a vapore (arrivo a Canelli alle 12). I biglietti sono andati esauriti in poche ore: per questo, la Fondazione Fs ha raddoppiato l’appuntamento, mettendo a disposizione un nuovo viaggio lungo lo stesso itinerario per domenica (40 euro, prenotazioni su www.fondazionefs.it). Intanto, a bordo del treno storico, sabato arriverà a Canelli anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che nel pomeriggio prenderà parte al convegno “Il treno come motore di sviluppo nei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Patrimonio Mondiale dell’Unesco” promosso da Fondazione Fs e Club per l’Unesco di Canelli, previsto alle 14,30 al Teatro Balbo (ingresso libero con green pass).