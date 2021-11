Assemblea di Legambiente per lanciare un ultimatum alla Solvay

Alessandria – Si chiama “Ultimatum a Solvay” ed è l’assemblea pubblica che si terrà al Centro congressi di Alessandria, piazza Fabrizio De André, venerdì alle 20:45, organizzato da Legambiente Ovadese e Valli Orba e Stura OdV.

Saranno presenti esponenti nazionali e regionali dell’associazione con l’obiettivo, come anche sottolineato dalla presidente Michela Sericano, di “trovare insieme il modo più efficace per arrestare il continuo inquinamento da Pfas causato dalle immissioni nel sottosuolo, nel Bormida e nell’atmosfera dall’impianto Solvay di Spinetta Marengo”.

L’obiettivo sarà quello di chiedere alle istituzioni di salvaguardare l’ambiente e la salute delle persone.

A coordinare la serata sarà Franco Cilenti di “Lavoro e Salute”. Seguiranno gli interventi del pubblico.

Legambiente inviterà, nei prossimi giorni, istituzioni, sindacati, associazioni e comitati per un confronto sereno e il più possibile completo.