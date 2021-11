Da Comune di Acqui Terme: Acqui e la sua storia prossimamente su Radio Mater

Venerdì 26 novembre, dalle ore 18.45 su Radio Mater, storica emittente cattolica italiana nata nel 1994, sarà dedicata una puntata ad Acqui Terme e alla sua storia. Condotta dal prof. Flavio Ambrosetti, insegnante e dirigente scolastico in pensione, che si impegna a mettere in risalto figure e realtà del territorio da ricordare e da valorizzare.

La prima parte della puntata sarà dedicata a raccontare la città di Acqui Terme, località termale già rinomata in epoca romana, inserita tra vigneti e paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale UNESCO. Seguirà un piccolo excursus sul Museo Archeologico di Acqui Terme, che conserva numerosi reperti di grande interesse storico e archeologico, i quali offrono la testimonianza della presenza umana nel territorio acquese dalla più remota antichità fino alle soglie dell’età moderna. Si concluderà sull’importante figura di San Guido, eletto vescovo della Diocesi di Acqui nel 1034. Appartenente alla nobile famiglia dei conti di Acquesana, il vescovo Guido fondò in Acqui un centro di spiritualità e formazione per la gioventù femminile e a proprie spese fondò nel 1037 il monastero di “S. Maria De Campis”. Fece, inoltre, ingrandire la cattedrale di Acqui, dedicandola alla Madonna Assunta. Morì infine il 2 giugno 1070. Le sue spoglie riposano oggi in un sepolcro situato nella Cattedrale di Acqui, nella cappella a lui dedicata.

È possibile seguire la diretta su: www.radiomater.org/it/streaming.htm.