Per aiutare la Mensa della Fraternità di Acqui in campo anche gli chef stellati

Acqui Terme – Scendono in campo chef internazionali per raccogliere fondi in favore della Mensa della Fraternità di Acqui. Sono Omar Busi e Lorenzo Zuccarello che, coadiuvati dagli allievi della Scuola Alberghiera, prepareranno due dolci a sorpresa per la cena, a scopo benefico, in programma venerdì.

A coinvolgerli sono stati il Lions Club di Acqui Terme e la Caritas, uniti per raccogliere fondi. Il ricavato sarà usato per acquistare alimenti che serviranno per confezionare pasti.

Per partecipare alla cena, in programma nei locali della Mensa in via Cassino 26 alle 19:45, basta telefonare entro oggi al 335 472517.

Il menù prevede, oltre ai dolci a sorpresa, battuta di carne al coltello e Parmigiano con le nocciole, un sufflé di verdura con la fonduta, peperoni in bagna cauda e brasato al Barbera. Piatti legati alla tradizione piemontese e perfettamente a tema con l’inverno ormai alle porte. L’appuntamento sarà replicato il 3 dicembre. Per prenotare si potrà fare riferimento allo stesso numero telefonico.

L’iniziativa vuol dare risalto a una realtà voluta e creata da Monsignor Giovanni Galliano, amato parroco della cattedrale acquese, a cui è stato intitolato anche l’ospedale civile, che mette a disposizione un centinaio di pasti al giorno. Anche da asporto. La Mensa rappresenta una risorsa anche in tempo di pandemia: grazie ai volontari e alla disponibilità della Protezione Civile sono consegnati pasti anche a chi si trova in quarantena a causa del Covid.

A chiedere aiuto sono anziani ma anche padri di famiglia in difficoltà. La Mensa è luogo dove nessuno fa domande o chiede documenti ma tende una mano accompagnata da un sorriso. Ed è per questo motivo che gli acquesi sono particolarmente fieri di questa realtà e continuano a essere pronti a sostenerla.