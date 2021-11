Bertram Derthona: Bruno Mascolo escluso dalla lista della Nazionale che venerdì sfiderà la Russia

Roma – Niente da fare per Bruno Mascolo. La guardia della Bertram Derthona non è riuscita ad entrare nei 12 azzurri che parteciperanno alle prima gara di qualificazione alla Fiba World Cup 2023. Il ct Meo Sacchetti ha escluso il giocatore dai dodici selezionati per affrontare la Russia a San Pietroburgo venerdì 26 novembre.

Mascolo potrà, comunque, giocarsi le sue carte di debutto nella seconda gara. Il cestista, con gli altri esclusi Gabriele Procida e Mattia Udom, si riaggregherà al gruppo sabato 27 novembre a Milano in vista della seconda partita di questa finestra di qualificazione che si giocherà contro i Paesi Bassi al Mediolanum Forum di Assago lunedì 29.