Coppa Italia: l’Hsl Derthona in trasferta batte nettamente il Pont Donnaz e accede agli ottavi

Montjovet – Con una larga vittoria, oggi pomeriggio, sui valdostani del Pont Donnaz Hone Arnad, l’Hsl Derthona stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D. 5-2 il risultato finale per i ragazzi allenati da mister Zichella che blindano la gara praticamente già nei primi 27 minuti grazie alle reti di Saccà, Manasiev e Mutti, autore di una doppietta.

Nella ripresa i locali realizzano due reti grazie a Gulli e Cestrone, 6′ e 9′, ma il Derthona non si fa intimidire e cala il pokerissimo al 38′ con la rete del neoacquisto Romairone su calcio di punizione. Il Pont Donnaz, inoltre, era rimasto in dieci per l’espulsione, al 23′ della ripresa, di Gulli. (Foto di repertorio tratta dal web).