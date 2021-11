Da Comune di Acqui Terme: giornata internazionale contro la violenza sulle donne, convegni e spettacoli per sensibilizzare l’opinione pubblica

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà giovedì 25 novembre, dalle ore 17.30, il convegno “Quando Acqui diventa donna”, presso la sala conferenza Ex Kaimano, via Maggiorino Ferraris 3.

Organizzato dal Comune di Acqui Terme e dall’associazione Xenia – Casa Rosa, vedrà come relatori la dott.ssa Francesca Brancato, vicepresidente di Me.dea – Centro Antiviolenza, il dott. Gioele Puopolo, vicepresidente di Alterego APS – Mai più uomini violenti, il dott. Marco Pastorini, psicologo e psicoterapeuta, la dott.ssa Antonella Giannone, referente dell’associazione La Fenice – CRI e la dott.ssa Donatella Poggio, referente tecnico di ASCA. Con i saluti istituzionali del sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini.

“L’invito a partecipare all’iniziativa è rivolto a tutta la comunità locale – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini – questa giornata è organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, fisica o psicologica, un tema ancora molto attuale e difficile da sradicare”.

L’obiettivo del convegno è quello di diffondere sempre di più il livello di cultura del rispetto in ogni ambito sociale, informando sui fenomeni di violenza di genere per prevenirli e contrastarli, far conoscere gli strumenti e i diritti delle donne vittime di violenza e diffondere la conoscenza delle attività delle Istituzioni impegnate sul territorio per supportare le persone che hanno subito violenza.

Al termine del convegno verranno premiati i vincitori del Concorso Letterario “Dedicato a lei” indetto dall’associazione Xenia – Casa Rosa. Le letture saranno curate da Maura Gera e dall’artista locale TheMorbelli.

Alle ore 21.00, presso la sala Ex Kaimano, si terrà, infine, lo spettacolo E se tu fossi me, del cabarettista Damiano Scaletta. Ingresso a offerta. I proventi saranno destinati all’attività dell’associazione Xenia a favore di progetti dedicati alle donne. Per prenotazione chiamare lo 0144.770257 oppure il 346.5058900.

L’evento è realizzato in collaborazione con Asca (Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese), la Croce Rossa Italiana – Comitato di Acqui Terme, l’associazione Me.dea – Centro Antiviolenza e l’associazione Alterego – Uomini mai più violenti.