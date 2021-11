Immigrati islamici stupratori seriali in Inghilterra coperti dalle autorità (video)

Rotherham (Andrew Gwenn) – Sarah fu violentata per più di quattro anni di fila. A volte anche da decine di immigrati musulmani in una sola notte. Sua sorella minore, Laura, è invece stata uccisa a 17 anni da un giovane pakistano, uno delle gang di stupratori: pugnalata e gettata in un canale da Ashtiaq Ashgar. Sarah ha raccontato del ‘lavaggio del cervello’ da parte dei suoi aguzzini, uomini pakistani residenti nella città del South Yorkshire una gang di immigrati che prendeva di mira ragazzine fragili, in situazioni familiari difficili. Per lei, 11 anni, era diventato ‘normale’ soddisfare i loro ‘bisogni sessuali’. Il suo tragico racconto è in un libro – Violated (Violata) – nel quale fa un resoconto drammatico della sua straziante esperienza. Della sua sorellina Laura uccisa. Di come la drogassero per renderla succuba e poi stuprarla.

In fondo, questa è la storia dell’Europa stuprata dall’immigrazione, che si incarna nella vicenda sua e delle migliaia di bambine inglesi stuprate per anni da gang di immigrati pakistani: 1.400, nella sola città di Rotheram e dintorni. Nel silenzio delle autorità (da qui lo scandalo): perché indagare ‘sarebbe stato razzista’.

E parla Sarah. Racconta di come abitualmente abusarono di lei fino a quando aveva 16 anni, poi hanno perso interesse, perché era ‘troppo grande’. Sono passati ad un’altra. Carne fresca. Ne avevano a migliaia, grazie alla collaborazione di Onlus e assistenti sociali: il vero cancro dell’Occidente.

Racconta Sarah. Racconta di una sera, quando aveva 12 anni: la portarono in auto lontano, in campagna, e lì la costrinsero a ‘soddisfare’ 12 uomini alla volta. E non doveva fiatare. La sua iniziazione arrivò una sera, quando la stuprarono, a 11 anni, nella palestra di scuola.

Da lì iniziò tutto.

Gli assistenti sociali non vollero aiutarla a denunciare gli immigrati per paura del razzismo e lei, a quell’età, pensò fosse normale subire in silenzio.

Come, del resto, i media insegnano a tutti noi: subire l’immigrazione in silenzio.

“Dovresti uscire di qua. Dovresti dimetterti. Figlio di puttana! Hai lasciato che abusassero di noi. Hai lasciato che uccidessero mia sorella”!

A urlare queste parole in faccia all’ex commissario di polizia dello South Yorkshire, nel 2014, è proprio Sarah Wilson, una della vittime dello scandalo di sfruttamento sessuale minorile di Rotherham: millequattrocento bambine stuprate da varie gang pachistane dalla fine degli anni ’90 al 2013.

Lo scandalo è riaffiorato in questi giorni, nessuno lo può più insabbiare.

Come già scritto, Sarah e Laura sono solo due delle migliaia di vittime degli stupri etnici che hanno sconvolto l’Inghilterra in questi decenni. Perché quando la furia islamica incontra il politicamente corretto, la tragedia è assicurata.

E ora gli stupri etnici sono qui. Pamela. Desirée. E tante altre di cui non conosciamo il nome.