Bertram Derthona e Autosped Castelnuovo Scrivia uniti contro la violenza sulle donne

Tortona – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, Bertram Derthona e Autosped Castelnuovo Scrivia hanno deciso di realizzare un video, coinvolgendo staff dirigenziali, tecnici e giocatori per sensibilizzare l’opinione pubblica e che sarà pubblicato oggi.

Inoltre, in occasione dell’ottava giornata del Girone Nord di Serie A2 femminile che vedrà l’Autosped Castelnuovo opposta al Sanga Milano, palla a due alle 20:30 di sabato 27 novembre al PalaOltrepò di Voghera, le ragazze allenate da Francesca Zara scenderanno in campo indossando delle scarpe da gioco con le stringhe rosse.