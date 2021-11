Disastro Cerutti: alla fine ne hanno salvati trenta con gli altri 220 abbandonati al loro destino

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Stavolta i sindacati devono assumersi le loro responsabilità che non sono poche. Dopo oltre un anno di promesse hanno costretto i lavoratori a organizzare presidi a oltranza per avere in cambio delle briciole. A trovare lavoro nella nuova azienda sono stati una trentina su 250, il 12%. Una caporetto su tutti i fronti. C’era la speranza di una cooperativa esterna ma anche quella è caduta. Avrebbe potuto contare su commesse che la multinazionale Bobst Italia di San Giorgio le avrebbe affidato, come aveva promesso. Nel frattempo alcuni lavoratori, pressati dalla mancanza di risorse, hanno cercato e trovato altra occupazione. Naturalmente la Bobst nell’assumere i trenta ex dipendenti Cerutti, ha scelto le figure più utili al suo piano di lavoro.