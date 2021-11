Ospedali bloccati dal Covid, mentre i bambini malati non hanno medici

Torino – Ieri al pronto soccorso del Regina Margherita sono giunti ben 58 bambini colpiti dal virus sinciziale, ma non ci sono medici sufficienti – impegnati nella “guerra” al Covid – che li possano curare. Questa tiritera vale anche per i malati di cancro, di epatite e di ogni patologia che non sia Covid. Ieri si è lavorato tutto il giorno per recuperare posti letto aggiuntivi. Si è pure riflettuto sull’ipotesi di aprire un reparto interamente dedicato ai malati di virus sinciziale, ma di fronte alla difficoltà di recuperare rapidamente personale necessario per la sua gestione si è scelto di aumentare la dotazione di tutti i reparti per cui sono stati recuperati 26 nuovi posti letto.

Il virus – che è una specie di pertosse o tosse asinina – è l’Rrs, acronimo dall’inglese Respiratory Syncytial Virus, è un agente capace di infettare l’apparato respiratorio di pazienti di qualunque età, ma principalmente colpisce i bimbi nei primi anni di vita. Quest’anno è comparso prima del solito e con un numero di contagi più alto. I primi sintomi sono del tutto simili a quelli dell’influenza. L’infezione si contrae attraverso le mucose di naso, bocca e occhi.