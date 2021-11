Da Identità Italiani all’estero: Con “Italian Links” una concreta facilitazione per gli italo-discendenti per studiare in Italia

Grazie ad un accordo di collaborazione raggiunto con il Comitato Toscano delle Scuole di Lingua e Cultura Italiana, nel comune desiderio di proporre ai nostri amici associati alcuni strumenti operativi atti a rafforzare la propria identità italiana, è nato il 1° Corso di Lingua e Cultura Italiana denominato “Italian Links”.che vuole essere il Primo Corso di lingua e cultura italiana aperto agli italiani residenti all’estero, ai loro figli e ai discendenti degli emigrati italiani nel mondo, come dichiara il Presidente della nostra Associazione Avv. Aldo Rovito.

“ITALIAN LINKS” nasce per:

– rafforzare l’dentità, i legami personali e culturali tra i discendenti degli emigrati e la loro terra d’origine;

– sviluppare nei giovani partecipanti nuove competenze linguistiche e culturali in lingua italiana.

“I partecipanti potranno così ritrovare ed approfondire la cultura, la storia, la lingua dei lontani parenti per consolidare la propria identità e, al contempo, affrontare una nuova esperienza sociale, culturale ed anche lavorativa per divenire i nuovi “Ambasciatori” di Italian Links nel mondo”, spiega il Dott. Alessandro Borrani. presidente del Comitato Toscano delle Scuole di Lingua e Cultura Italiana

Per le informazioni sui corsi, sui costi e sugli sconti riservati ai nostri associati, gli interessati dovranno inviare una mail a: identit.itestero@libero.it indicando: il proprio nome, cognome, data di nascita, studi effettuati, indirizzo di residenza e di posta elettronica, nonche’ l’intenzione di iscriversi ai corsi di “Italian Links”. Noi provvederemo a metterrvi in contatto con il Dott. Alessandro Borrani che, in qualità di Presidente del Comitato Toscano, assistera’ gli studenti per le iscrizioni.

Il corso della durata di 8 settimane (20 ore alle settimana dal Lunedì al Venerdi) sarà tenuto interamente in italiano e garantirà, agli studenti di origine italiana, uno sconto del 50% sui prezzi praticati correntemente dalla scuola.”Corso ITALIANO STANDARD 20 della durata di n. 8 settimane, ovvero mesi 2, e di ore 20 ciascuna: da Lunedì a Venerdì, 4 ore al giorno con orario 8:30-12:30.