Dal Comando Carabinieri di Casale Monferrato: serie di denunce da parte dei Carabinieri di Balzola, Ticineto, Rosignano e Casale

– I Carabinieri di Balzola hanno denunciato un cinquantasettenne di origine marocchina per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari hanno accertato che da ben 23 anni l’uomo avrebbe maltratto la moglie con insulti e violenze, anche fisiche. A ottobre l’uomo l’avrebbe colpita al volto, provocandole lesioni giudicate guaribili in circa otto giorni. Per la donna sono state attivate le procedure del cosiddetto “Codice Rosso”.

– Un sessantottenne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato in stato di libertà dopo aver minacciato con una falce il proprio vicino al termine di una lite. L’uomo aveva avuto un alterco per futili motivi legati a questioni di vicinato. A intervenire sono stati i Carabinieri di Ticineto che, dopo gli accertamenti del caso scaturiti dalla querela presentata dalla parte lesa, hanno denunciato il sessantottenne.

– Un cinquantaseienne di origini turche, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, è stato denunciato dai Carabinieri di Rosignano per guida in stato di ebbrezza. I militari, intervenuti all’inizio di novembre per un incidente stradale frontale tra due vetture, causato dall’uomo, lo sottoponevano all’alcol test, da cui risultava avere un tasso alcolico pari a 1.11 g/l. Oltre alla denuncia, all’uomo è stata ritirata la patente e il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica un settantaduenne che dopo aver tamponato un’altra auto, veniva accompagnato in caserma e sottoposto all’alcol test, evidenziando un tasso alcolico pari a 1.61 g/l. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.