Scontro frontale tra due auto questo pomeriggio a Castellazzo Bormida. L’impatto è avvenuto intorno alle due e mezza sulla strada provinciale 185. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri di Castellazzo, i sanitari del 118 per soccorrere un ferito trasportato all’ospedale di Alessandria in condizioni serie ma non in pericolo di vita e altre tre persone, solo lievemente ferite.