Dalla Polizia Stradale di Alessandria: mezzo pesante ribaltato sulla A21, il conducente ricoverato in codice rosso

Intorno alle tre di oggi pomeriggio c’è stato un incidente lungo l’autostrada A21 in direzione di Piacenza. Un mezzo pesante che trasportava olio si è ribaltato in maniera autonoma, per cause ancora da chiarire, all’altezza dell’Autogrill, poco dopo il casello. Il camionista è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Alessandria e i sanitari del 118.