Da Vigili del Fuoco di Alessandria: intervento a Sezzadio per l’incendio di una legnaia

Intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria, ieri sera, per circoscrivere e poi spegnere le fiamme che hanno interessato una legnaia. Le fiamme hanno aggredito il porticato e reso inagibile la struttura di due piani dove erano ammassati legno e paglia. Grazie al lavoro dei pompieri l’incendio è stato domato e non ha raggiunto le vicine abitazioni. Le operazioni sono poi proseguite fino alle 3 del mattino di sabato per lo smassamento del materiale stoccato, anche grazie all’utilizzo di alcuni mezzi meccanici, e per la bonifica dell’intera area. Sul posto anche i Carabinieri di Sezzadio.