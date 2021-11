Gol di Mustacchio: l’Alessandria batte la Cremonese e centra la seconda vittoria di fila

Alessandria (Alessandria 1 – Cremonese 0) – Importantissima vittoria, in chiave classifica e morale, per l’Alessandria che al “Mocca”, 14° giornata di andata del campionato di Serie B, batte di misura la Cremonese ottenendo la sua seconda vittoria di fila, confermandosi gruppo solido e capace di resistere agli assalti fino all’ultimo. Decisivo, nella ripresa, il gran gol di Mustacchio, abile ad inserirsi nell’area lombarda e battere Carnesecchi.

Tornano a disposizione di mister Longo, a centrocampo, Ba e Bruccini mentre è ancora out Mantovani, che sembrava vicino al rientro in gruppo.

Nelle file della Cremonese in difesa giocano Valeri e Crescenzi, di solito in alternativa, e Ravanelli, e stanno fuori Sernicola e Bianchetti. In attacco Ciofani vince il ballottaggio con Di Carmine.

La cronaca.

All’11′ occasione Grigi: Mustacchio per Chiarello in area, cross e prima conclusione respinta, riprende l’esterno e la sua rovesciata è alta sulla traversa.

Al 16′ Valeri, servito da un cambio di gioco, entra in area e calcia sul primo palo, Pisseri c’è e tocca in angolo.

Al 24′ l’Alessandria reclama un calcio di rigore: Milanese lancia Arrighini in area, atterrato da Carnesecchi, ma l’arbitro non concede per una posizione di fuorigioco dell’attaccante.

Al 35′ ghiotta occasione Alessandria: Casarini di testa sugli sviluppi dell’angolo, vola Carnesecchi e toglie palla dall’angolino.

Il primo tempo non offre altri episodi degni di nota.

Nella ripresa stessi ventidue e Alessandria in vantaggio al 4’: Mustacchio entra in area, salta Valeri e piazza il pallone nell’angolo più lontano dove Carnesecchi non può arrivare.

Mister Pecchia, col gol subito, passa al 4-4-2 con gli ingressi di Gaetano e Di Carmine.

Al 19′ occasione per il raddoppio per l’Alessandria: progressione di Mustacchio, palla in area per Corazza che con un bel diagonale tenta di battere Carnesecchi che sventa in angolo.

Al 28′ Longo si protegge: dentro Benedetti per Milanese. Si alza Parodi, Chiarello va a centrocampo.

Al 32′ gran parata di Pisseri sul tocco ravvicinato di Valeri.

Al 40’ ancora in gol l’Alessandria: tocco di Lunetta per Palombi che salta Carnesecchi e infila in rete, ma per l’arbitro ha toccato con la mano.

Al 48′ Pisseri salva tutto su Baez.

Al 48’ la traversa nega il gol alla Cremonese, tiro di Gaetano.

Al triplice fischio del signor Volpi esulta l’Alessandria che con questi tre punti sale a quota 14. (Foto di repertorio tratta dal web).

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese (27’st Benedetti), Lunetta; Chiarello, Corazza (34’st Kolaj) (34’st Palombi). A disp..:Celesia. All.: Longo

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Crescenzi (31’st Baez), Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania (16’st Di Carmine), Castagnetti (11’st Strizzolo), Fagioli; Zanimacchia (31’st Nardi), Ciofani, Buonaiuto (1’st Gaetano). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Strizzolo, Meroni, Bianchetti, Bartolomei, Sernicola, Di Carmine,Deli. All.: Pecchia

Arbitro: Volpi di Arezzo

Gol: 3’ st Mustacchio

Ammoniti: Parodi, Valeri, Arrighini, Corazza, Benedetti per gioco falloso

Corner: 4-8

Recuperi: 1+4

Note: giornata fredda, cielo coperto, terreno in buone condizioni, spettatori circa 2.400. Prima dell’inizio consegnati i palloni della serie B contro la violenza sulle donne a Maria Grazia Spanò e Carlotta Sartorio di Me.dea.