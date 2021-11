Montagnier: è il vaccino anticovid ad aver moltiplicato le varianti (video)

Clamorose dichiarazioni del Nobel per la medicina professor Luc Montagnier che conferma le perplessità di molti scienziati in merito alla necessità di vaccinare, spendendo un sacco di soldi, mentre sarebbe meglio curarsi Loro dicono che il Covid è un coronavirus come il raffreddore per cui non ci si può vaccinare in quanto è mutevole e non sarà mai colpito. I vaccini veri sono quelli che abbiamo fatto tutti a scuola e a militare, contro patologie gravissime ma ferme, come la Poliomelite, il Vaiolo, il Tifo, la Meningite ed altre. Per il raffreddore, forse, ci si deve curare. E così, forse, anche per il Covid.

Si è verificato sempre quello che diceva il " rincoglionito " Montagnier.#variantesudafricana #Botswana pic.twitter.com/M8X9OSX0YD — Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) November 26, 2021