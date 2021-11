Skeleton: la casalese Valentina Margaglio prima azzurra a salire sul podio in Coppa del Mondo

Casale Monferrato – Storico risultato per Valentina Margaglio, entrata nella storia dello skeleton. L’atleta casalese è la prima italiana a salire sul podio nella Coppa del Mondo di questo sport. Dopo la prima discesa, in cui era giunta ottava, la Margaglio, a Igls, in Austria, ha centrato il miglior tempo nella seconda e ha poi chiuso al terzo posto, dietro la russa Elena Nikitina e all’olandese Kimberley Bos.

La ventottenne piemontese, bronzo nella gara a squadre ai mondiali 2020 ad Altenberg, entra così di diritto nella storia azzurra della disciplina. La gara è stata vinta dalla russa Elena Nikitina, già vincitrice della gara inaugurale, che ha fissato il cronometro sul tempo di 1”47″83, mettendosi alle spalle l’olandese Kimberley Bos (+ 0”20).

Ordine d’arrivo Cdm singolo femminile Igls (Aut):

1. Elena Nikitina RUS 1’47″83

2. Kimberley Bos OLA +0″20

3. Valentina Margaglio ITA +0″45

4. Alina Tararychenkova RUS +0″57

5. Yulia Kananina RUS +0″60

6. Kim Meylemans BEL +0″69

7. Janine Flock AUT +0″77

8. Megan Henry +0″77

9. Katie Uhlaender +0″79

10. Hannah Neise GER +1″08

21. Alessia Crippa ITA 55″03