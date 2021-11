Eccellenza: l’Acqui supera il San Domenico Savio Asti, Castellazzo a valanga contro il Lucento

Alessandria – Domenica decisamente positiva per le compagini alessandrine nel campionato di Eccellenza, Girone B, 14° giornata di andata.

L’Acqui, all’ “Ottolenghi”, ha battuto per 3-0 il San Domenico Savio Asti. Per i termali a segno Massaro, Bollino e Cirio, una vittoria che porta i bianchi a quota 23 punti, al terzo posto assieme al Chisola.

Bene anche il Castellazzo, che torna alla vittoria dopo un lungo digiuno di punti. I biancoverdi, al “Comunale”, hanno prevalso per 6-2 sul Lucento grazie alle reti di Cimino, Di Santo (doppietta), Liguoro, Rosset e Zunino.

In classifica il Castellazzo sale a nove punti, non più all’ultimo posto in classifica, ora occupato dall’Atletico Torino.