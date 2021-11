JB Monferrato: quinta vittoria di fila, battuto Treviglio fra le mura amiche

Casale Monferrato – Quinta vittoria di fila, nel campionato di Serie A2 di pallacanestro, per la JB Monferrato che al PalaEnergica Paolo Ferraris ha battuto 88-85 Treviglio in una gara sempre sul filo dell’equilibrio e dove a decidere il match è stato il tiro sbagliato di Potts allo scadere. Ben sei i giocatori in doppia cifra nelle file dei rossoblù, dove la prestazione totale di Pepper spicca su tutte le altre (14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist per l’ex Rieti).

Treviglio, da parte sua, non ha mai mollato e con una serie di triple nel finale ha avuto anche la palla per pareggiare la gara. Da segnalare le buone prove di Langston e Miaschi per gli ospiti che hanno chiuso rispettivamente con 20 punti (4/6 dalla lunga distanza) e 19 punti.

Prossima sfida per i ragazzi di coach Valentini sul campo dell’Urania Milano.

La cronaca tratta dal sito Pianeta Basket.

Quintetti

JB Monferrato: F.Valentini, Sarto, Pepper, Leggio, Martinoni

Treviglio: Rodriguez, Potts, Reati, Sacchetti, Langston

Primo Quarto:

Langston sfidato al tiro dalla media accetta la sfida e manda a bersaglio i primi punti della gara, nel possesso successivo dopo una palla persa della Novipiù è sempre l’ex Urania Milano ad andare a segno in semigancio mancino per lo 0-4 iniziale. Da un bello schema su rimessa Martinoni apre le marcature per i suoi, il centro americano di Treviglio riesce a farsi spazio a rimbalzo offensivo e poi subisce fallo, dalla lunetta però fa solo 1/2. Martinoni appoggia due punti in taglio, Langston lo imita dalla parte opposta, tutti e 7 suoi i primi punti degli ospiti. Il capitano rossoblù aggiorna il suo score personale portandolo a 6 punti, Rodriguez in penetrazione riporta Treviglio sul +3. Martinoni continua la sua striscia offensiva con un altro lay-up di sinistro Miaschi appena entrato serve Langston per due punti comodi, Sarto realizza dalla lunga distanza pareggia a quota 11 a metà primo quarto. Pepper in coast-to-coast vola a schiacciare il primo vantaggio casalingo e così coach carrea ferma la partita con il time-out. Primi cambi anche per la Novipiù, entrano Hill-Mais, Formenti e Okeke, Sarto in ricciolo sigla il +4 dei suoi, Treviglio continua a trovare il fondo della retina da 3 punti, Hill-Mais va a segno di forza, Miaschi realizza la bomba del 17-14 a 2′ dalla fine del primo quarto. Sacchetti sfrutta il bonus speso dagli avversari per andare in lunetta e accorciare a -1, F.Valentini si mette in proprio e va a segno in palleggio arresto e tiro, Venuto infila la bomba del 19 pari. Hill-Mais con un altro canestro di potenza sblocca la parità ma poi in transizione dopo un recupero difensivo va a commettere fallo di sfondamento, Miaschi entrato bene nel match non sbaglia da 3 punti ma è il canestro di Formenti a fissare il punteggio del primo quarto sul 23-22.

Secondo Quarto:

La terza tripla su 3 tentativi di Miaschi è il primo canestro della seconda frazione, Potts recupera un rimbalzo difensivo lungo e lancia lo stesso Miaschi per un lay-up comodo, Formenti forza un tiro da 3 punti ma non sbaglia, Bogliardi lasciato solo infila la bomba del 26-30 al 12′. D’Almeida su assist di Lupusor segna e subisce fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo, Martinoni con un bel movimento dal post basso arriva in doppia cifra di punti segnati, Potts sbaglia ma segue il suo errore per il nuovo +6 ospite. La difesa dei lombardi è salita di tono in questo secondo quarto, su una palla vagante Reati riesce poi a servire Lupusor sotto canesto per il canestro del 28-36 a metà secondo periodo, immediato time-out chiamato da parte della panchina monferrina. In uscita dal time-out Leggio dall’angolo e Pepper in transizione piazzano un parziale di 5-0 cui coach Carrea è costretto a fermare anche lui con il minuto di sospensione. Appena rientrato in campo Langston torna a muovere il proprio tabellino con un tap-in dopo un suo stesso errore, anche capitan Martinoni con un semigancio mancino va a segno, F.Valentini con la tripla dall’angolo pareggia a quota 38, Sacchetti torna in lunetta per un altro 2/2. Langston continua a dominare sotto le plance e realizza ancora, Leggio piazza la sua seconda bomba di serata, Hill-Mais di nuovo di potenza e Pepper ai liberi chiudono il primo tempo sul 45-42.

Terzo Quarto:

Treviglio comincia forte in difesa e Reati dall’altra parte va a segno, Potts continua a litigare invece con le percentuali al tiro, Hill-Mais viene mandato in lunetta dopo essere stato servito vicino al ferro, 2/2 per l’americano. Sacchetti dalle media sigla su un tiro aperto, F.Valentini con due bombe in fila scalda il pubblico di casa e lancia la Novipiù sul 53-46. Reati andando in allontanamento trova anche lui il fondo della retina da dietro l’arco, Langston con un lay-up rovesciato riporta i suoi sul -2, Hill-Mais è un rebus per la difesa avversari quando attacca spalle a canestro, altri due punti per lui che valgono il 55-51 al 25′. Rodriguez si sblocca da 3 punti, D’Almeida intercetta un passaggio e Treviglio in transizione riparte e pesca con Sacchetti la bomba del +2 che amplia il parziale aperto a 11-2. Sarto pareggia dalla media dopo che Formenti aveva recuperato un rimbalzo offensivo, Okeke in post basso sfrutta tutta la lunghezza delle sue braccia per appoggiare un canestro, D’Almeida ai liberi ristablisce la parità sul 59-59 a 3′ dal termine del terzo periodo. Okeke finisce bene al ferro un PnR, altro viaggio in luentta per D’Almeida e altro bottino pieno per il ragazzo di origini del Benin, ma è ancora il giovane classe 2003 e far valere i suoi centimetri per il nuovo +2 Novipiù. Miaschi attacca e subisce fallo, grazie al bonus si guadagna un viaggio in lunetta, 2/2 e altra parità nel match questa volta a quota 63. Sarto piazza la tripla su assist di Formenti, l’ultimo possesso vede Okeke subire fallo da Bogliardi sul cambio difensivo ma lo 0/2 ai liberi chiude la terza frazine sul 66-63.

Quarto Quarto:

Miaschi in penetrazione deposita due punti al ferro, Formenti replica con il canestro da 3 punti dall’angolo, Langston attacca in post basso e subisce ma fa 0/2, Okeke chiude un PnR per il 71-65 della Novipiù. Miaschi non sbaglia da 3 punti in uscita dai blocchi e dimezza lo svantaggio e nel possesso successivo in avvicinamento accorcia ancora ma è Leggio a punire la difesa biancoblù con una bomba, Pepper dopo un possesso confuso della JB Monferrato piazza la tripla allo scadere dei 24” e quindi coach Carrea è costretto a fermare la gara con un time-out a 5′ dalla fine sul punteggio di 77-70. Altro fallo subito da Langston che lo porta in lunetta, bottino pieno per lui questa volta, anche Pepper dopo essersi buttato dentro finisce in lunetta, 2/2 acnhe per l’ex Rieti a mantenere 7 punti di distanza tra le due squadre. Bonus speso per ambo le formazioni, Hill-Mais lo sfrutta a suo favore mandando a bersaglio entrambe le conclusioni a sua disposizione, Sacchetti in taglio segna e subisce fallo, non va il libero aggiuntivo per l’81-74 con 3′ ancora da giocare. Pepper riallunga a +9, Langston con un paio di liberi replica dalla parte opposta, Sarto non trova la tripla della staffa, Potts subisce fallo antisportivo da Hil-Mais, 0/2 ai liberi per cui si rimane sull’83-76 con 2′ sul cronometro. Lo stesso Potts si rifà con la bomba del -4, F.Valentini replica in 1vs1 in fade-away ma Potts non vuole mollare e piazza un’altra bomba per l’85-82 a 1’20” dalla fine. Okeke recupera un rimbalzo lungo ma Sarto sbaglia ancora da 3 punti, Potts lancia stile Quarterback Langston ma Pepper intercetta, Sacchetti commette fallo a metà campo su Hil-Mais a 33” dal termine. 0/2 per l’americano e possesso affiato alle mani di Potts con il suo tiro che si spegne sul ferro. Pepper prende il rimbalzo e subisce fallo ma dalla lunetta fa 1/2 e time-out per treviglio con 17” da giocare. Potts infila la tripla del -1, Pepper evita il fallo sistematico e lancia Okeke che schiaccia il nuovo +3, time-out ancora per i lombardi a 2” dalla fine. Il tiro sulla sirena di Potts arriva corto e quindi il finale premia la JB Monferrato per 88-85

Parziali: 23-22, 45-42, 66-63, 88-85

Tabellini

JB Monferrato: Sarto 10, Bertola ne, F.Valentini 13, Formenti 8, Sirchia ne, Lomele, Okeke 10, Martinoni 12, Pepper 14, Leggio 9, Hill-Mais 12

Treviglio: Agbortabi ne, Potts 11, Langston 19, Reati 5, Miaschi 20, Bogliardi 3, D’Almeida 6, Sacchetti 11, Venuto 3, Abati Toure ne, Rodriguez 5, Lupusor 2