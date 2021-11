Meluzzi: l’obiettivo è “prendere in cura” l’umanità per controllarla col business del virus

Le coscienze si stanno risvegliando e i globocrati si stanno rendendo conto che il loro piano diabolico per sottomettere il mondo inizia a fare acqua da tutte le parti. C’è il risveglio delle coscienze e la Rete non si può più fermare. Meluzzi e Fusaro ne parlano in questo video molto interessante.

Grazie agli amici e colleghi di Radio Radio per la disponibilità.

A.G.