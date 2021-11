Promozione: la Novese batte nel derby l’Ovadese e sale al secondo posto in classifica; Valenzana Mado sconfitta dalla Luese

Alessandria – Vittoria casalinga per la Novese nella 12° giornata di andata del campionato di Promozione, Girone D. I biancocelesti, al “Girardengo”, hanno battuto di misura l’Ovadese nel derby della provincia alessandrina. Decisivo, per i ragazzi allenati da mister Mattia Greco, il gol di Russo per una classifica che adesso vede la compagine di Novi al secondo posto, in coabitazione con Valenzana Mado e Arquatese, a cinque punti di distanza dalla Luese Calcio Cristo che oggi ha sconfitto proprio la Valenzana Mado nell’altro derby di provincia. A segno, per la capolista, Myrta.

I risultati delle altre alessandrine.

Bacigalupo – Asca 1-2

Gaviese – Pastorfrigor Stay 2-1

Mirafiori – Arquatese Valli Borbera 0-1.