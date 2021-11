Serie D: Casale sconfitto in rimonta dal Borgosesia, Derthona ok contro la Lavagnese

Alessandria – Gioie e dolori per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Serie D, Girone A, tredicesima di andata.

Il Casale, fuori casa, è stato sconfitto in rimonta dal Borgosesia. I monferrini, dopo essere passati in vantaggio al 15′ del primo tempo con Candiolo, sono stati raggiunti allo scadere della prima frazione di gioco dalla rete di Omoregbe (41′). Al 90′ il Borgosesia ha trovato il 2-1 con Marra. Sempre nel finale a nulla sono valsi i tentativi del Casale con Forte che ha colpito due legni.

Bene l’Hsl Derthona che in trasferta ha piegato 2-1 la Lavagnese. Per i bianconeri reti di Romairone al 30′ e raddoppio al 41′ con Diallo. Nel secondo tempo i liguri accorciano le distanze con Avellino al 17′ ma il risultato non si smuoverà più.

In classifica il Derthona sale al secondo posto dietro alla capolista Novara, il Casale scivola al terzo posto in coabitazione col Chieri.