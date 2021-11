Dalla Polizia Municipale di Novi Ligure: controlli alla Fiera di Santa Caterina, una multa per mancato possesso di Green Pass

Sono stati serrati i controlli da parte della Polizia Municipale di Novi Ligure alla Fiera di Santa Caterina, tornata in presenza dopo due anni di stop (nel 2019 a causa del maltempo e nel 2020 per il Covid). Nel 2021 la zona fieristica è stata presidiata dagli operatori delle forze dell’ordine locali per garantire lo scorrimento del traffico veicolare e pedonale.

In particolare l’Ufficio tecnico del traffico, in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale e con l’Ufficio commercio, ha provveduto all’emissione delle ordinanze di regolazione della viabilità cittadina e alla apposizione lungo le vie interessate delle relativa segnaletica stradale temporanea necessaria per l’attuazione delle predette ordinanze. Preziosa è stata la collaborazione del personale volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e della Protezione Civile per il presidio delle zone di fiera suscettibili di eventuali problematiche, anche di sicurezza.

I controlli sono stati effettuati anche per far rispettare le disposizioni nazionali anti-Covid. In particolare gli agenti hanno svolto più di 100 controlli sul possesso del Green Pass nei confronti dei commercianti su aree pubbliche, dei gestori degli spettacoli viaggianti e dei clienti. È stato elevato un verbale per il mancato possesso della certificazione verde. Durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, inoltre, l’area di fiera è stata costantemente vigilata onde evitare, per quanto possibile, fenomeni di abusivismo commerciale.