Dalla Polizia Stradale di Acqui Terme: sequestro di armi non denunciate

La Polizia Stradale di Acqui ha recuperato, in due situazioni differenti, delle armi custodite in modo irregolare. Nel primo caso gli agenti, nell’ambito di una indagine collegata a una serie di violazioni da parte del custode di cose sottoposte a sequestro, hanno trovato, nella abitazione di un anziano, un fucile da caccia smontato e funzionante. In base ai controlli è emerso che le modalità di conservazione dell’arma non erano corrette e così il fucile è stato sequestrato.

In un’altra circostanza la Polizia ha agito in un esercizio pubblico sulle colline acquesi dove risultava conservata una potente autovettura, destinata alle corse, di un prestigioso marchio. I poliziotti, nel verificare la provenienza del mezzo, hanno scoperto una eccessiva presenza di munizioni sparse per l’immobile. La perquisizione ha permesso di recuperare così una antica pistola dell’ultimo periodo bellico e altre due armi ad avancarica risultate detenute senza denuncia alle autorità. Anche in questo caso le armi sono state sequestrate ed è stata informata l’A.G. che ha convalidato il sequestro.