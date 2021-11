Dalla Questura di Alessandria: minaccia di suicidarsi gettandosi dal ponte Meier, salvato da una volante

La Polizia di Alessandria, con un intervento tempestivo, ha salvato la vita a un uomo, residente in provincia. Per motivi apparentemente sentimentali, attraverso alcuni messaggi a parenti e amici il signore aveva espresso la volontà di togliersi la vita gettandosi dal Ponte Meier.

Contattati dai familiari, gli agenti hanno subito agito, rintracciarlo l’uomo attraverso il localizzatore del telefono cellulare. L’aspirante suicida è stato bloccato dai poliziotti proprio quando stava per scavalcare la recinzione. Sul posto è intervenuta anche la Croce Verde che ha portato questa persona in ospedale per accertamenti.