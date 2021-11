Pallavolo femminile: la Junior Volley Euromac Mix sabato in trasferta a Savigliano

Casale Monferrato – Si prospetta un weekend impegnativo per le ragazze della Junior Volley Euromac Mix che, dopo l’ultima vittoria in casa con il Cuneo Granda Volley (3-0), affronteranno la trasferta a Savigliano.

Sarà una questione di incroci, ragazze che si conoscono e hanno giocato insieme in passato; ritroveremo per esempio, nella formazione avversaria, la nostra ex giocatrice Valentina Soriani.

Le casalesi incontreranno una squadra che darà del filo da torcere, un gruppo di giocatrici più esperte unito a giovani atlete promettenti.

La Junior Volley dovrà cercare il giusto atteggiamento e lottare per imporre il proprio gioco.