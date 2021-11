Tiro con l’arco: incetta di medaglie a Pavia per gli arcieri alessandrini

Alessandria – Incetta di medaglie a Pavia, gara interregionale indoor di tiro alla targa a 18 metri, per gli arcieri del “Città della Paglia” di Alessandria.

Nella categoria Arco Olimpico Senior Femminile Silvia Ferrino ha ottenuto l’oro con 505 punti. Quinto posto per Fatima Zahra Draifi, alla sua prima gara, con 454 punti.

Nella categoria Arco Olimpico Master Maschile, oro per Robeto Milan con 558 punti. Sesta piazza per Arrigo Bonanno con 527 punti.

Nella categoria Arco Olimpico Master Femminile quarto posto per Sara Storino, 493 punti, mentre Daniela Marega ha ottenuto il quinto posto con 463 punti. Sesta Patrizia Sanzo, 397 punti. Moraga e Sanzo hanno ottenuto l’oro nella gara a squadre.

Medaglia d’argento per Elena Pregnolato nella categoria Arco Olimpico Allievi Femminile. Argento anche per Giacomo Pino, Dlf, Arco Olimpico Ragazzi.

Nella categoria Arco Nudo Senior Maschile, medaglia d’argento per Renato Ferrari, 501 punti, mentre il bronzo è andato a Diego Chiarlo, Marengo, 491 punti. Quinta piazza per Andrea Nardo, Marengo, 483 punti. Insieme hanno vinto l’oro a squadre con 1.475 punti.

Infine medaglia d’argento per Thomas Pino, Dlf, 480 punti, nella categoria Arco Nudo Master Maschile.