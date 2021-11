Da Associazione San Vincenzo de Paoli: pasti per 132 famiglie grazie alla sinergia tra San Vincenzo e Bulgari

Continua la collaborazione tra la San Vincenzo de Paoli e Bulgari. L’azienda orafa e Cirfood hanno preparato 132 pasti che i volontari dell’Avis hanno consegnato alla San Vincenzo e che sono stati distribuiti ad altrettante famiglie nella giornata di venerdì 26 novembre.

“Bulgari è un’azienda di primario livello nel panorama internazionale” ha dichiarato Federico Violo, Presidente del Consiglio Centrale della San Vincenzo di Alessandria “e a loro e Cirfood rivolgo un sincero ringraziamento per il percorso di collaborazione, cui abbiamo aderito con convinzione, che è cresciuto e si è sviluppato in questi mesi con il ritiro e la distribuzione quotidiana dei pasti cucinati e non consumati della mensa aziendale. Il contrasto alle situazioni di fragilità ed emarginazione ed il consolidamento della cultura del recupero passano attraverso queste azioni concrete. La donazione di venerdì scorso ha aggiunto valore a questo progetto. Un ulteriore esempio di sensibilità in questo momento così complesso dal punto di vista anche sociale e di come un grande marchio e una storica realtà di volontariato del territorio insieme stiano facendo molto per chi attraversa momenti di difficoltà.

Ringrazio AVIS e tutti i volontari di questa importante Associazione per essere stati protagonisti di questa bella iniziativa di solidarietà e indirizzo un particolare pensiero alla Presidente Luciana Mamprin, al Vicepresidente Mario Mamprin ed alla volontaria Alessia Zaio per aver dato prova di grande attenzione ai temi sociali.

Esprimo vivo apprezzamento per il costante impegno della Presidente Graziella Bonzano e di tutti i volontari della nostra Conferenza di Valenza nell’essere parte attiva di una concreta ed autentica rete di collaborazione tra le diverse realtà economiche ed associative del cui buon funzionamento sono lieto”.