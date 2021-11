Da Avis Comunale Alessandria: concerto di Natale con le voci del coro “P.Voices”

Un concerto di Natale con le voci del coro “P.Voices” E’ con questo evento che l’Avis Comunale di Alessandria intende ringraziare i Donatori di sangue, cuore generoso e pulsante dell’associazione.

Il concerto si terrà questa Domenica 5 Dicembre alle ore 18.30 presso la chiesa “Cuore Immacolato di Maria” in via Monteverde ad Alessandria e sarà occasione per lo scambio di Auguri.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. E’ necessaria la prenotazione al numero 0131 43608.