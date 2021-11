Da Comune di Alessandria: ad Alessandria- Happy Swing Christmas con The Four Seasons!

Sabato 4 dicembre alle 17:30 si terrà l’evento 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗦𝗪𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗠𝗔𝗦 con i 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡𝗦 nel cortile di via Modena 9 ad Alessandria.

Organizzato da 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 – 𝗔𝗦𝗠 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲, Happy Swing Christmas è uno spettacolo dei “The Four Seasons”, 𝗾𝘂𝗶𝗻𝘁𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗦𝘄𝗶𝗻𝗴 & 𝗦𝗼𝘂𝗹 di Perugia composto da Daniela Tenerini (voce), Roberto Cesaretti (basso ), Silvano Pero (batteria ), David Versiglioni (piano ) e Paolo Bartoni (tromba).

La band allieterà il pubblico con un concerto che prevede un repertorio formato da 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘄𝗶𝗻𝗴𝗘𝗿𝗮, da Frank Sinatra ad Ella Fitzgerald, a melodie contemporanee rivisitate con lo stile ironico ed al tempo stesso elegante dei Four Seasons.

Immancabili le più belle canzoni di 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 in chiave swing & soul, dalla celeberrima “White Christmas”, dall’ incalzante “Let it snow” all’ intensa “Have your self a merry little Christmas” e tanti altri.

L’iniziativa rientra nel progetto 𝗔𝗫𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀, il 𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝘃𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 che animerà la città di Alessandria.

Idea nata da Confcommercio Alessandria con il patrocinio e il sostegno di Regione Piemonte, Comune di Alessandria, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, l’Atl Alexala, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Gruppo Amag.

Sono previste 𝟯 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 con 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 dei posti al numero 𝟯𝟱𝟭-𝟳𝟳𝟳𝟳𝟮𝟲𝟴.

Si entra con Green Pass.

BIOGRAFIA THE FOUR SEASONS

