Il nuovo ospedale di Alessandria sorgerà al posto dell’aeroporto

Alessandria – Dopo diversi incontri col sindaco la decisione è stata presa. Sarà l’aeroporto di Alessandria il sito scelto per il nuovo ospedale. A confermarlo è stato Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, una decisione presa anche in seguito al parere positivo dei tecnici dell’assessorato.

Giovedì ci sarà un incontro a Roma con l’Inail per la progettazione: sono 310 milioni circa i fondi per la struttura alessandrina, e altri cento solo per il progetto, che sono i fondi che arriveranno a breve, almeno stando a quanto affermato da Icardi.

Prossime tappe il passaggio in consiglio regionale, che pare scontato anche perché dovrebbe raccogliere i sì di altri consiglieri che non siano di maggioranza, e la “chiara indicazione del sito” come ha sottolineato Icardi. In pratica l’amministrazione comunale dovrà trovare una ricollocazione dell’aeroporto e dare l’ok definitivo al progetto.

Per quanto, invece, riguarda il vecchio ospedale potrebbe, stando alle parole di Icardi, essere tenuta la parte monumentale e demolito il resto dell’edificio in modo tale da avere un’area da restituire al tessuto urbanistico.

La collocazione sul sito dell’attuale aeroporto, di proprietà del Demanio, è stata scelta anche per la vicinanza all’Ospedale Infantile e al Campus universitario che comprende anche la facoltà di Medicina.

La decisione ha incontrato il parere favorevole di Domenico Ravetti, consigliere regionale del Pd. C’è però un ma. “L’Inail dovrà esprimersi sulla cantierabilità, dovrà essere un progetto appaltabile, non solo sulla valutazione generale. In sostanza non possono prendersi il tempo della campagna elettorale” ha affermato Ravetti.

Il soggetto in questo caso è l’amministrazione comunale uscente, che a parere di Ravetti deve dire dove traslocherà l’aeroporto e in tempi brevi.

Altro capitolo da valutare, secondo Ravetti, è il numero di posti letto del nuovo ospedale. Sono 800, 150 in più rispetto a quello attuale. A quale ospedale saranno sottratti, si chiede Ravetti: “Forse vogliono raccontare che è solo un aumento dei posti in città, ma sanno che non è possibile, quei numeri devono essere compresi nella rete delle strutture sanitarie provinciali. I sindaci di tutta la provincia di Alessandria devono avere o dare delle risposte su questo” ha affermato l’esponente Pd in consiglio regionale.