Pallacanestro Serie D: Tecpool Cb Team batte in casa il Cigliano

Casale Monferrato – Ancora una volta la Tecpool dimostra la sua predisposizione per le gare interne sconfiggendo l’ostico Cigliano al termine di una prestazione altalenante che l’ha vista prevalere nettamente nel primo e terzo quarto per poi incassare un passivo importante nel secondo e “dimenticarsi” di segnare nel quarto decisivo.

Fortunatamente il gap accumulato è stato sufficiente per vincere l’incontro ma in futuro occorrerà eliminare simili cali di concentrazione per evitare di soffrire oltremisura.

Seppur privi della “torre” Feng, in evidenza per i monferrini Scappini (miglior realizzatore del match con ben 28 punti, due in più del ciglianese Vai): inoltre sono arrivate importanti conferme dai soliti Poletti, Lomele e Grossholz. Gli altri effettivi, tolto capitan Salvaneschi, non sono andati a referto ma hanno comunque contribuito attivamente all’importante affermazione.

Nel prossimo turno i ragazzi di Marchino giocheranno ancora in casa il 3/12 contro la capolista Settimo Torinese, reduce dalla sua prima sconfitta contro Biella Next.

CB Team Basket – Basket Cigliano 84-75

(29-15 16-28 30-18 9-14)

CB Team Basket: Poletti 19, Lomele 16, Tosi, Basile, Salvaneschi 6, Dama, Grossholz 15, Speroni, Nicora, Bertola, Scappini 28. All. Marchino.

Basket Cigliano: Maglione, Narcisio 7, Paz 15, Vai 26, Volpe 12, Roca 2, Francese 4, Carioti, Babarange 3, Sorrenti 6, Sarain. All. Bevilacqua.