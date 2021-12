Multe fino a tremila euro per chi ad Alessandria non indosserà la mascherina all’aperto

Alessandria – Ora è ufficiale. Da questo sabato e fino al 15 gennaio 2022 ad Alessandria sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto. Il provvedimento è stato adottato per contenere i rischi legati all’incremento dei contagi covid.

Chi non rispetterà l’ordinanza del sindaco rischierà una multa da 400 euro a 3.000 euro. Gli organi di vigilanza saranno tenuti a effettuare i controlli necessari per verificarne il rispetto.

La mascherina dovrà essere indossata:

nelle aree comprese tra Corso Lamarmora, Largo Bistolfi, Spalto Marengo, Spalto Rovereto, Corso Monferrato, Corso Virginia Marini, Corso Felice Cavallotti, Corso Crimea, Piazza Garibaldi, Corso 100 Cannoni e Corso Lamarmora;

in corso Acqui nel tratto compreso tra Corso Carlo Alberto e Piazza Zanzi;

nelle aree mercatali della città e dei sobborghi, incluse quelle in cui hanno luogo i mercatini natalizi.