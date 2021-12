Soldi da Roma per salvare lo Scrivia

Villalvernia – Finalmente sono arrivati i soldi per riqualificare un lungo tratto del torrente Scrivia dal punto di vista ambientale. La Regione ha assegnato 510.000 euro al Comune di Villalvernia, capofila della convenzione stipulata in passato con Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Carbonara Scrivia e Tortona. La somma sarà spesa per migliorare il tratto compreso tra Cassano e Tortona, dove è stata istituita la Zona di protezione speciale “Greto dello Scrivia”: oltre 2.000 ettari di boschi alluvionali che annoverano essenze rare come l’Ontano Nero, il Pioppo Nero e il Salice Bianco. Nutrita anche la presenza di molte specie animali rare. I fondi regionali devono essere utilizzati per la “riqualificazione dell’ecosistema fluviale, il ripristino della vegetazione perifluviale, la creazione di fasce arboree tampone per contenere gli inquinanti di derivazione agricola e la riqualificazione di ambienti umidi”.