Tragico incidente sulla provinciale 494 all’uscita da Valenza: un morto

Valenza – Incidente mortale, oggi pomeriggio intorno alle tre e mezza, sulla Strada Provinciale 494 al chilometro 73 a Valenza. Coinvolte, in zona Torrente Grana all’uscita della città in direzione Casale Monferrato, due auto e un furgone. Una persona, un valenzano di 62 anni alla guida di una Ford Fiesta uscita dalla carreggiata dopo l’impatto, è deceduta.

Gli altri veicoli incidentati sono un Fiat Ducato e una Honda Jazz. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate, in codice giallo, due all’ospedale di Alessandria e una a quello di Casale Monferrato.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Valenza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Seguiranno aggiornamenti.