Ad Alagna si scìa

Alagna Valsesia – Da domani si potrà scìare. All’Alpe di Mera la situazione è in costante aggiornamento, ma di certo la seggiovia da Scopello sarà attiva. Dopo la lunga attesa, in Valsesia si ricomincia a parlare di stagione sciistica. Il comprensorio Monterosa Ski, tra versante valsesiano e valdostano, proporrà già l’utilizzo dell’80% delle piste di sci a disposizione. Ad Alagna saranno fruibili le zone di Cimalegna, dell’Olen e la discesa Mullero. Le informazioni sono in costante aggiornamento su www.alpedimera.it e www.visitmonterosa.com. Da sabato al 12 dicembre sarà garantito il collegamento sulla seggiovia Scopello-Mera dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 (domani dalle 15 alle 17). I biglietti possono essere acquistati online (a una tariffa sempre più bassa di 2 euro) o in biglietteria. A Mera dove gli impianti sono a veicoli aperti non servirà il Green pass, indispensabile invece ad Alagna essendoci impianti a veicoli chiusi che avranno una portata all’80%. Il controllo dei certificati verdi sarà a campione, da parte del personale di “Monterosa 2000” e delle forze dell’ordine, per chi acquista gli skipass online, già in biglietteria per chi deciderà di acquistare l’accesso alle piste sul posto.