Da ASM Costruire Insieme: una grande novità in Alessandria per Natale: la “Casetta Luminosa”!

Una grande novità in Alessandria per Natale: la “Casetta Luminosa”! I giochi di luce, il Mercatino con le tipiche casette e le strade addobbate: si riaccende il Natale ad Alessandria. Natale è per tradizione la festa dei bambini, e si è pensato a uno spazio tutto per loro. Quest’anno ci sarà una grande novità: la “Casetta luminosa” che diventerà luogo magico per tutti i bambini per dare sfogo alla loro creatività e divertirsi con attività di animazione.

L’iniziativa è realizzata da CulturAle ASM Costruire Insieme con l’Amministrazione Comunale di Alessandria e in collaborazione con Procom e Ascom.

La “Casetta Luminosa” verrà collocata ai giardini pubblici nello spazio antistante l’edicola in fondo a corso Roma, dal 6 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, con l’inaugurazione che avrà luogo il 6 dicembre alle ore 18. Allieteranno il momento con la loro esibizione le “Harley Queen”. Il gruppo guidato e coreografato dall’insegnante di hip hop Carmen Pirrone della scuola di danza On Stage Dance & Theatre di Alessandria, si è classificato primo ai campionati nazionali indetti dallo Csen nella sezione street dance per due volte di seguito. è un centro multidisciplinare che si trova ad Alessandria in Via Galimberti 46.

All’interno di questo suggestivo spazio, verra’ proposto e organizzato un ricco programma di giochi, laboratori e intrattenimento per i bambini di ogni età da Culturale ASM Costruire Insieme.

Sono 8 gli appuntamenti (oltre l’inaugurazione del 6 Gennaio) che ci accompagneranno dall’8 di Dicembre al 6 Gennaio: un mese intero di appuntamenti per vivere tanti momenti spensierati di animazione, gioco, e creativi.

L’iniziativa assolve una funziona educativa e didattica proponendo ai bambini giochi interattivi che lasciano spazio alla loro creatività: l’animazione coinvolgerà direttamente il bambino nella partecipazione alla creazione di storie, decorazioni ed altri oggetti sempre di carattere natalizio e parteciperà anche a momenti di spettacolo e intrattenimento.